Giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng, SJC về ngưỡng 133,5 triệu đồng
Thị trường vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm, giá vàng SJC hiện đã xuống còn 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 25/11, giá vàng trong nước quay đầu giảm 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 11 đồng/USD.
Đến 9 giờ 10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 128-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 128-132 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang duy trì ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.555 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 22,3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với chốt phiên trước.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.560-25.970 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.454-25.990 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD.
Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.595-25.975 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 15 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.570-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-giam-15-trieu-dong-sjc-ve-nguong-1335-trieu-dong-post1150430.vnp