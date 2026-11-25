Giá vàng SJC hiện đã xuống còn 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 25/11, giá vàng trong nước quay đầu giảm 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 11 đồng/USD.

Đến 9 giờ 10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 128-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 128-132 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang duy trì ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.555 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 22,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.560-25.970 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.454-25.990 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.595-25.975 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 15 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.570-25.970 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD./.