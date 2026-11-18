Theo bảng giá sáng 18-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng có giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng.

Còn tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục suy yếu. Bảng giá DOJI cập nhật lúc 9h34 ghi nhận vàng ở mức 3.807,284 USD/ounce. Trước đó, vào 7h ngày 18-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 3.844 USD/ounce, giảm 5,2 USD/ounce trong 24 giờ. Áp lực giảm giá đến từ sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng đang hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng 3.832 USD/ounce được xác định là ngưỡng hỗ trợ gần của giá vàng. Nếu xuyên thủng mốc này, giá có thể lùi về 3.805 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 3.888-3.898 USD/ounce là khu vực kháng cự cần vượt qua để mở rộng khả năng phục hồi.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 10 của FED, dự kiến công bố ngày 18-11 theo giờ Mỹ. Nội dung biên bản có thể cung cấp thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát và triển vọng lãi suất.