Giá vàng trong nước duy trì dưới 145 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.064,04 USD (cập nhật lúc 06:00:51 09/11/2026), giảm 0,06% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 2,28 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới có xu hướng giảm, sau khi khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh.

Tuy nhiên, triển vọng kim loại quý trong tuần này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên, giới chuyên gia Phố Wall vẫn thận trọng trước những bất ổn về chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến kinh tế, chính trị toàn cầu.

Theo khảo sát thị trường vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, trong 13 chuyên gia tham gia khảo sát, 4 người (tương đương 31%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 5 chuyên gia (38%) cho rằng vàng sẽ giảm giá; 4 người (31%) nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa thể xác định rõ xu hướng.

Cuộc khảo sát trực tuyến ghi nhận 212 lượt bình chọn, trong đó 143 người (68%), kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới; 32 nhà đầu tư (15%) dự báo giá vàng giảm; 37 người (18%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang và bước vào giai đoạn tích lũy.

Tuần này, thị trường tập trung vào các dữ liệu về diễn biến giá cả và sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Sáng 10/11 (theo giờ Mỹ), Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, thước đo lạm phát tiêu dùng được theo dõi sát sao. Sáng 12/11, thị trường đón số liệu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán nhà. Sáng 13/11, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 phản ánh chi phí sản xuất sẽ khép lại chuỗi dữ liệu của tuần.

Các số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách của Fed và diễn biến thị trường. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sẽ tăng, hỗ trợ giá vàng.

Trong nước, chốt phiên 8/11, giá vàng miếng ổn định ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào Phú Quý thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần qua, giá vàng miếng SJC chỉ tăng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu so với ngày 1/10, giá đã giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2026 đến nay, dù có những phiên trồi sụt mạnh, giá bán vàng miếng SJC vẫn duy trì dưới 145 triệu đồng/lượng. Nếu nhìn rộng hơn từ tháng 9/2026, mức giá bán ra cũng luôn dưới 150 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận ngày 29/1, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm khoảng 50,3 triệu đồng/lượng. Với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh, nếu bán ra ở mức giá hiện tại, khoản lỗ có thể lên tới 53,3 triệu đồng/lượng.

Theo CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, không nên đặt toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư, kể cả vàng. Một danh mục hợp lý cần được xây dựng trên cơ sở mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của từng gia đình.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm phù hợp với nguồn tiền dự phòng và các mục tiêu tài chính ngắn hạn. Việc lựa chọn ngân hàng uy tín, kỳ hạn gửi phù hợp, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận nguồn tiền khi cần thiết sẽ góp phần củng cố nền tảng tài chính gia đình.