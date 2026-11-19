Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.724,84 USD (cập nhật lúc 06:00:37 19/11/2026), giảm 3,55% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 137,23 USD/ounce.

Vàng nhẫn giảm tới 2,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong 14 tháng. Áp lực giảm đối với kim loại quý này đến từ việc đồng USD mạnh lên cùng khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục xuyên thủng ngưỡng 3.750 USD/ounce, giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, trong bối cảnh đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Hôm 17/11, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết, Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế áp lực lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Fed cần phải chuyển sang lộ trình chính sách quyết liệt hơn.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện dự báo xác suất 96,7% cho khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới, trong khi xác suất cho một đợt tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, chỉ là 3,3%.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cùng ngày cho thấy những tín hiệu trái chiều từ thị trường nhà ở. Số nhà khởi công xây dựng tháng 10 tăng 9,9%, lên 1,309 triệu căn tính theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ, vượt dự báo 1,25 triệu căn. Tuy nhiên, số giấy phép xây dựng giảm 7,4%, xuống còn 1,295 triệu căn, thấp hơn dự báo 1,38 triệu căn.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định, nhà đầu tư đang xem vàng như một tài sản có thể bán để giải phóng thanh khoản, cắt giảm vị thế trước những biến động của thị trường và huy động vốn cho các khoản đầu tư khác.

Trong nước, chốt phiên 18/11, giá vàng miếng hầu hết các thương hiệu đều giảm. SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, niêm yết ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý giảm 1.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm mạnh ở các thương hiệu so. Giá bán ra cao nhất ở mức 137 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giảm 500.000 đồng cả 2 chiều, niêm yết 133 – 137 triệu đồng/lượng; DOJI giảm 1.000.000 đồng cả 2 chiều, giao dịch ở mức 132,5 – 135,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý giảm 1.100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 133,2 – 136,2 triệu đồng/lượng; PNJ giảm 2.200.000 đồng 2 chiều, giao dịch ở mức 130,8 - 135 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh, dù giá vàng đang ở mức thấp nhất trong năm nhưng việc xuống tiền mua vào là không nên.

"Những ngày qua, tin hỗ trợ vàng, bạc tăng nhưng thực tế thì kim loại quý đã không phản ứng như vậy do đang trong chu kỳ đi xuống. Những người nắm giữ vàng và bạc nếu bán ra lúc này cũng là quá trễ vì giá đã giảm quá sâu.

Dòng tiền vào kênh này trên thị trường thế giới cũng giảm thời gian qua. Vàng sẽ khó tái hiện lại mức giá kỷ lục trong thời gian ngắn", chuyên gia Phan Dũng Khánh đánh giá.