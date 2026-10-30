Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, SJC xuống ngưỡng 141,4 triệu đồng
Cùng đà đi xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm, giá SJC xuống ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (30/10), giá vàng trong nước giảm 800.000-1.300.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 7 đồng.
Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại các công ty cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 136,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.012 USD/ounce, giảm khoảng 45 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 15,7 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD so với hôm qua.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.610-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.635-26.015 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.563-26.008 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 10 đồng/USD.
Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.600-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên trước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-dong-loat-giam-sjc-xuong-nguong-1414-trieu-dong-post1145138.vnp