Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, SJC lùi về ngưỡng 139,5 triệu đồng
Cùng xu hướng đi xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cả vàng SJC và vàng nhẫn hiện đang giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/11, giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố bật tăng 11 đồng/USD.
Đến 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.
Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC cũng giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý được niêm yết ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 1,3 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.041 USD/ounce, giảm hơn 80 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 13,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.410-25.820 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.365-25.810 đồng/USD và Eximbank ở mức 25.430-25.810 đồng/USD (mua vào-bán ra); cả ba ngân hàng cùng tăng 30 đồng/USD.
Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.450-25.830 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng/USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-dong-loat-giam-sjc-lui-ve-nguong-1395-trieu-dong-post1147552.vnp