Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Sáng 10/9, thị trường vàng trong nước bất ngờ rơi vào trạng thái trầm lắng khi giá vàng miếng SJC không có biến động mới.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên giá vàng miếng theo mặt bằng chung của thị trường.

Công ty Mi Hồng tiếp tục niêm yết vàng miếng ở mức 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng, không điều chỉnh so với phiên trước.

Diễn biến tương tự xuất hiện ở thị trường vàng nhẫn. Trong phiên sáng, phần lớn thương hiệu vẫn giữ nguyên bảng giá, bất chấp áp lực giảm đang xuất hiện trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ được giao dịch ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn Phú Quý giữ giá 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục được niêm yết ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở mức 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giữ giá 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi thị trường trong nước gần như bất động, giá vàng thế giới lại chịu sức ép rõ rệt. Vàng giao ngay giảm 25 USD/ounce, tương đương khoảng 0,6% so với giá mở cửa, xuống còn 4.115 USD/ounce.

Kim loại quý đã trải qua nhiều phiên giảm liên tiếp khi những lo ngại về lạm phát tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách giữa tháng tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất.

Gần như toàn bộ nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, trước khi có thể tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định trên CNBC, vàng đang trong giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn. Lực mua thường xuất hiện mỗi khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, qua đó giúp kim loại quý tìm được vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, khả năng tăng giá vẫn bị hạn chế chừng nào xung đột tại Trung Đông còn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường.

Với mức giá hiện tại, vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thị trường quốc tế khoảng 13 triệu đồng/lượng.