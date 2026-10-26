Giá vàng trong nước đi ngang, SJC duy trì ngưỡng 141,7 triệu đồng

Giá vàng SJC giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (26/10), giá vàng trong nước và tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cùng chưa có biến động so với chốt phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý, vàng SJC giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi ngang, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,7-140,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.995 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 16,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, không có biến động so với cuối tuần trước (23/10).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.620-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.650-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 10 đồng/USD so với phiên trước. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.598-26.043 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 28 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với phiên trước./.