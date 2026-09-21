Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 147,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/9), giá vàng trong nước không có biến động, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 144,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng không có biến động, hiện niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang so với chốt phiên trước, hiện giao dịch ở mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.374 USD/ounce, tăng nhẹ. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 9,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.790-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; VietinBank giao dịch ở mức 25.760-26.205 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 7 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.820-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 2 đồng/USD. Eximbank giao dịch ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.