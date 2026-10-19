Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (19/10), giá vàng trong nước đi ngang, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm thêm 4 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC chưa có biến động so với chốt phiên trước. Tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 140,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 140-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng đi ngang.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.184 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, giảm 4 đồng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.670-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra); Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.640-26.085 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 20 đồng/USD; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.700-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra), cũng tăng 20 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.670-26.060 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với phiên trước./.