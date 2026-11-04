Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 141,2 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng trong nước sáng 4/11 tăng 200.000-600.000 đồng mỗi lượng, SJC bán ra 141,2 triệu đồng, trong khi đó tỷ giá trung tâm giảm nhưng tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh tới 40 đồng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (4/11), giá vàng trong nước tăng từ 200.000-600.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ.
Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 136,6-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng tăng 600.000 đồng mỗi lượng.
Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 136,6-139,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.942 USD/ounce, tăng 12 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 18 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với phiên trước.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.520-25.930 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.575-25.955 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.540-25.950 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 25 đồng/USD.
Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.530-25.920 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng/USD so với phiên trước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-di-len-giao-dich-quanh-muc-1412-trieu-dong-moi-luong-post1146021.vnp