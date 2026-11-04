Giá vàng trong nước đi lên, giao dịch quanh mức 141,2 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (4/11), giá vàng trong nước tăng từ 200.000-600.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 136,6-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng tăng 600.000 đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 136,6-139,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.942 USD/ounce, tăng 12 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 18 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.520-25.930 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.575-25.955 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.540-25.950 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 25 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.530-25.920 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng/USD so với phiên trước./.