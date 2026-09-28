Giá vàng trong nước đang giảm sâu

Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần hôm nay (28/9), thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm sâu ở hầu hết doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán vẫn được SJC giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, xu hướng "hạ nhiệt" giá vàng không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo cập nhật mới nhất, các đơn vị này đều đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 143,4 triệu/lượng, trong khi giá mua vào dao động quanh mức 140,4 triệu đồng.

Còn thương hiệu Mi Hồng sáng nay chấp nhận bán ra vàng miếng ở mức 143 triệu/lượng, riêng giá mua vào lại cao hơn thị trường, ở mức 141,5 triệu đồng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ xuống 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng.

Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng nhẫn tại SJC đã giảm 3,2 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng một tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ hơn 6 triệu đồng mỗi lượng.

Cũng trong sáng nay, một loạt doanh nghiệp như DOJI, PNJ, Phú Quý, Mi hồng... đều đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch vàng nhẫn.

Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn trơn của Phú Quý giao dịch ở 140,4 - 143,4 triệu/lượng; PNJ niêm yết ở vùng 140,4 - 143,4 triệu/lượng. Trong khi Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở vùng 141,5 - 143 triệu/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng hiện giảm về vùng 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá Bảo Tín Minh Châu niêm yết với các sản phẩm vàng nhẫn, giảm cả triệu đồng so với giá cuối tuần trước.

Đà giảm của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ giá vàng thế giới. Trong phiên sáng nay, giá vàng thế giới đã mất hơn 90 USD xuống thẳng 4.195 USD/ounce, vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay.

Chỉ trong vòng 5 ngày qua, kim loại quý đã "bốc hơi" gần 4% giá trị khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh lên, khiến vàng được định USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trong tuần trước, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2004 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng khoảng 17 điểm cơ bản, theo CNBC.

Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhận định đà tăng nhanh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm trên toàn cầu cho thấy các ngân hàng trung ương lớn cần tiếp tục nâng lãi suất điều hành để ứng phó với tác động lạm phát từ việc giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, sau khi chiến sự tại Trung Đông gần đây tái leo thang.