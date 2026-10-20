Giá vàng trong nước đang giảm cả triệu đồng mỗi lượng

Sáng 20/10, thị trường vàng trong nước bất ngờ chứng kiến một nhịp giảm mạnh khi hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt hạ giá vàng miếng và vàng nhẫn. Chỉ sau một đêm, giá vàng miếng đã mất hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi đà giảm tính theo tuần cũng vượt 2 triệu đồng.

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với giá chốt phiên 19/10, giá mua - bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này đều giảm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu tính trong một tuần gần nhất, mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 2 triệu đồng, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ xuất hiện vào sáng nay.

Đà giảm cũng lan sang thị trường vàng nhẫn. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,2 - 141,3 triệu/lượng; PNJ giao dịch tại 138 - 141 triệu/lượng; DOJI ở mức 139,5 - 143,5 triệu/lượng; Phú Quý niêm yết quanh 138,5 - 142,5 triệu/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 138 - 142 triệu đồng.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này cũng đã mất tới cả triệu đồng.

Trong khi phần lớn doanh nghiệp mạnh tay hạ giá vàng, Mi Hồng là đơn vị điều chỉnh nhẹ hơn, với mức giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Doanh nghiệp này hiện niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng ở mức 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Đà giảm giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ diễn biến tiêu cực của giá vàng quốc tế. Theo đó, trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm một mạch hơn 70 USD xuống 4.116 USD/ounce, cũng là mức giá thấp nhất trong gần một tuần qua.

Sau đó, giá kim loại quý đã thu hẹp đà giảm và hiện duy trì quanh vùng 4.126 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư lạc quan trở lại.

Kim loại quý chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 vẫn là kịch bản cơ sở của thị trường. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng tiếp theo còn nhiều bất định, khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc nguy cơ lạm phát dai dẳng và khả năng cơ quan này duy trì lập trường thắt chặt.

Ở chiều ngược lại, những bất ổn kéo dài quanh eo biển Hormuz vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng phần nào làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng trong bối cảnh khẩu vị rủi ro cải thiện.

Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số liệu khởi công xây nhà và doanh số nhà chờ bán ngày 20/10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ngày 22/10, cùng chỉ số quản lý sức mua (PMI) sơ bộ và chỉ số tâm lý người tiêu dùng ngày 23/10.

Các dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng trong ngắn hạn. Nếu kinh tế và thị trường lao động Mỹ suy yếu, lợi suất giảm có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý. Ngược lại, dữ liệu tích cực cùng áp lực lạm phát dai dẳng có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.