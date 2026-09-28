Giá vàng trong nước có xu hướng tích luỹ

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.258,61 USD (cập nhật lúc 06:01:37 28/09/2026), giảm 0,66% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 28,17 USD/ounce.

Giá vàng trong nước vẫn không ghi nhận sự biến động.

Giá vàng thế giới trong xu hướng giảm, sau khu vừa trải qua tuần giao dịch khó khăn. Những nỗ lực ban đầu để ổn định trên mức 4.350 USD/ounce đã bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ-Iran.

Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng Fed tăng lãi suất thêm sau khi cơ quan này nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không trả lãi, qua đó thường gây sức ép lên giá kim loại quý.

Theo đó, các chuyên gia không còn lạc quan khi dự báo về triển vọng kim loại quý trong tuần này.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy triển vọng giá vàng tuần này đang khá phân hóa.

Những người dự báo giá vàng tăng đa phần tin rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ về trung và dài hạn, bởi vì Fed chỉ có thể tăng lãi suất đến một mức nhất định nào đó; trong khi những bất ổn xung quanh nợ công Mỹ vẫn đang giúp vàng củng cố vai trò. Còn về ngắn hạn, nhu cầu mua bắt đáy được cho là sẽ kéo dài sang tuần này.

Chiều ngược lại, một số người lại tin rằng vàng vẫn trong giai đoạn củng cố sau đợt tăng giá mạnh mẽ lên mức trên 5.000 USD/ounce trong những tháng đầu năm. Và hiện tại, mức 4.000 USD/ounce đã chứng tỏ là một mức hỗ trợ khá mạnh, kim loại quý sẽ cần giảm thêm nữa trước khi bắt đầu xu hướng tăng giá mới sau đó.

Tuần này sẽ có hàng loạt dữ liệu có thể ảnh hưởng đến giá vàng, trong đó có dữ liệu việc làm, cùng với những thông tin tổng quan về ngành sản xuất và dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ. Vào sáng thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Trong nước, chốt phiên 27/9, giá vàng miếng vẫn đi ngang. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng ổn định. Cụ thể, SJC niêm yết ở ngưỡng 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua bán ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Sau một tuần giao dịch đầy biến động, người mua vàng từ đầu tuần trước và bán ra vào hôm nay phải chịu khoản lỗ rất lớn, dao động từ 6,1 triệu đến 6,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn rộng hơn, những người mua vàng cách đây khoảng gần 1 tháng hiện chịu mức lỗ tối đa khoảng 6,8 triệu đồng/lượng (chủ yếu do khoảng chênh lệch mua - bán của doanh nghiệp).

Trong khi đó, những trường hợp kiên trì ôm vàng suốt hơn 4 tháng qua phải gánh khoản lỗ cao gấp hơn 3 lần.

Thực tế này khẳng định rằng trong đầu tư vàng, chọn đúng thời điểm để mua quan trọng hơn rất nhiều so với việc nắm giữ cảm tính.