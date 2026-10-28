Giá vàng trong nước có xu hướng tăng trở lại

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.063,23 USD (cập nhật lúc 06:00:43 28/10/2026), tăng 0,97% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 38,96 USD/ounce.

Giá vàng trong nước bật tăng.

Giá vàng thế giới tiếp đà hồi phục, khi giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát, trong bối cảnh giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Theo Kitco News, đà phục hồi diễn ra sau khi giá dầu thô giảm do những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực lạm phát. Dữ liệu của Conference Board cũng cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng lên 91,7 điểm, cao hơn mức dự báo 81 điểm của giới kinh tế.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ vẫn lo ngại chi phí sinh hoạt cao, trong khi kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới duy trì ở mức 5,8%. Vì vậy, dữ liệu tích cực chưa đủ để xóa bỏ những bất định về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ Mỹ.

Ông Aakash Doshi, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Investment Management nhận định, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đang gây sức ép lên giá vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lãi. State Street vẫn dự báo giá vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/ounce vào cuối quý I/2027, nhưng đã hạ xác suất xảy ra kịch bản tích cực từ 70% xuống 60%, phản ánh rủi ro gia tăng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, cảnh báo giá vàng cần hình thành vùng đáy ổn định để tránh một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28/10.

Theo The Wall Street Journal, lời kêu gọi kiên nhẫn từ các quan chức, cùng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, khiến khả năng Fed bất ngờ tăng lãi suất trở nên thấp hơn, ngay cả khi số liệu lạm phát chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất trong tuần này, trước những tín hiệu thận trọng từ giới hoạch định chính sách và diễn biến kinh tế hiện tại.

Tuy nhiên, Fed đang đứng trước bài toán khó. Sau đợt tăng lãi suất tháng trước, nhiều quan chức phát tín hiệu chưa cần tiếp tục thắt chặt chính sách ngay lập tức. Thị trường cũng dần hạ kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới trong tháng này. Dù vậy, những số liệu lạm phát mới công bố lại củng cố lập luận ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác.

Trong nước, chốt phiên 27/10, giá vàng miếng bật tăng ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đều giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra, niêm yết ở mức 137,5 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Còn vàng nhẫn biến động trái chiều tại một số thương hiệu, trong khi một số thương hiệu giữ giá ổn định.

Cụ thể, SJC được giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều; DOJI niêm yết ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều; Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Nếu tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá vàng miếng SJC giảm hơn 50 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức giảm tương đương cùng thời điểm.

Theo giới chuyên môn, nhà đầu tư cần đặc biệt quan sát biến động của chỉ số USD-Index, động thái gom/xả hàng của quỹ giao dịch hoán đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, cũng như các tín hiệu vĩ mô từ thị trường Trung Quốc để chọn thời điểm xuống tiền an toàn nhất.

Nếu mục tiêu là tích trữ tài sản dài hạn hoặc phòng ngừa rủi ro lạm phát, giải pháp tối ưu lúc này là chia nhỏ dòng tiền giải ngân thành nhiều phần. Hãy tranh thủ những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường để mua thăm dò, tuyệt đối tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) dốc toàn bộ vốn vào một thời điểm.