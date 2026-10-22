Giá vàng trong nước chững lại, một số thương hiệu giảm nhẹ

Thời điểm 8h48, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng SJC 5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 139,3-142,33 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước giao dịch quanh mốc 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC cũng giảm 300.000 đồng/lượng. SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 137,4-141 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 135,4-139,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tăng nhẹ. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 137,2-140,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Trong khi đó, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,1-141,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 135,9-140,9 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giá 138,1-142,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 138,4-141,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 135,4-139,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 138,7-142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 136-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, tương tự như giá niêm yết sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi lợi suất trái phiếu giảm

Giá vàng thế giới tăng nhẹ vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần một tuần đạt được vào đầu phiên giao dịch do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm hỗ trợ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.137,94 đô la/ounce vào lúc 2h12 chiều EDT (18h12- giờ GMT) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/10 trong phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,2% lên 4.150 đô la/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm phiên thứ hai liên tiếp, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27 - 28/10 và báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ vào tuần tới để tìm manh mối về các động thái lãi suất trong tương lai.

"Tôi nghĩ thị trường hiện đang kỳ vọng một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, nhưng có lẽ không phải cho đến tháng 12. Khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm đáng kể", Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, Peter Grant, đánh giá.

Tôi nghĩ giá vàng sẽ dao động trong phạm vi hẹp trong thời gian tới. Nhưng tôi nghĩ xu hướng vẫn nghiêng về phía giảm."

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá dựa trên xác suất 88% rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Gần như tất cả các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đều dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này và tăng lãi suất vào tháng 12, khi các nhà hoạch định chính sách lựa chọn sự kiên nhẫn bất chấp lạm phát dai dẳng thường đòi hỏi hành động mạnh mẽ hơn.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của nó khi các nhà đầu tư ưa thích các tài sản sinh lời. "Tôi vẫn tin rằng trong ngắn hạn, vàng đang trong giai đoạn tích lũy. Vì vậy, bất cứ khi nào giá giảm xuống dưới 4.100 đô la, đó là dấu hiệu chạm đáy vì có lực mua, nhưng tiềm năng tăng giá vẫn bị hạn chế chừng nào xung đột ở Trung Đông vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi", nhà phân tích tại UBS, Giovanni Staunovo, nhận định.

Trong khi đó, giá dầu ít thay đổi khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa khả năng tiến triển trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine so với sự sụt giảm lượng dự trữ dầu của Mỹ và việc thiếu đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,4% xuống còn 57,73 đô la/ounce, bạch kim giảm 0,9% xuống còn 1.633,65 đô la và palladium giảm 0,9% xuống còn 1.092,75 đô la.

Tỷ giá tại Vietcombank ngày 22/10.