Giá vàng trong nước chưa ngừng lao dốc

Sáng 21/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (20/10).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá bán vàng miếng về quanh 142,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giảm nhẹ hơn, với mức điều chỉnh 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống 140,7 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm kéo dài khiến vàng miếng tiếp tục chịu sức ép sau phiên lao dốc ngày 20/10. Tuy nhiên, giá bán sáng nay vẫn cao hơn mức đáy 142 triệu đồng/lượng ghi nhận trong phiên trước đó.

Tính chung một tuần qua, giá vàng miếng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng. Với chênh lệch giá mua - bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng ở vùng giá cách đây một tuần hiện đối mặt khoản lỗ khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng nếu bán ra theo giá niêm yết hiện tại.

Không đứng ngoài xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay.

SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên liền trước.

DOJI và Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng đối với các sản phẩm nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, còn nhẫn tròn trơn Phú Quý giao dịch tại 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,7 - 142,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu neo chắc chắn ở 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm hơn 7 USD so với mức mở cửa, xuống quanh 4.115 USD/ounce. Kim loại quý đang hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp và đã mất khoảng 6% trong tháng qua.

Áp lực lên giá vàng đến từ những lo ngại lạm phát khi giá dầu tăng cao, qua đó củng cố khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong bối cảnh lãi suất có thể tiếp tục neo cao, vàng - tài sản không sinh lời - trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có lợi suất.

Theo công cụ đo lường CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 84%, tăng khoảng 2 điểm % so với đợt khảo sát cuối tháng trước.

Dù khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới được dự báo rộng rãi, giới giao dịch vẫn theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ những tháng cuối năm. Kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 12 tiếp tục tạo sức ép lên triển vọng của kim loại quý.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế và phí) giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.