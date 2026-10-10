Giá vàng trong nước cao nhất hai tuần

Giá vàng trong nước áp sát vùng 145 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 10/10. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 10/10, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dù đi ngang so với giá chốt phiên liền trước, đây vẫn là mốc giá cao nhất mà vàng miếng SJC có được trong vòng hai tuần qua. Nếu xét chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng cũng đã tăng 700.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều bán ra ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC neo ở mức cao nhất hai tuần qua, hiện niêm yết mua vào ở 141,3 triệu/lượng và bán ra ở 144,3 triệu đồng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở 141 - 144,8 triệu đồng/lượng; PNJ neo tại 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; DOJI giữ ở mức 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu neo quanh vùng 139,9 - 143,8 triệu/lượng.

Tại khu vực phía Nam, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch sản phẩm vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999 cùng ở mức 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.193 USD/ounce, tức tăng 60 USD (+1,5%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.