Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh minh họa

Sáng 24-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên ngày 23-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng so với phiên ngày 23-11.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên ngày 23-11. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 130-135 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.654 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD/ounce so với mức 3.601 USD/ounce sáng 23-11. Kim loại quý phục hồi sau đợt giảm mạnh trước đó, trong khi diễn biến của đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là những yếu tố tác động đến thị trường vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.