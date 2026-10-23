Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 16 triệu đồng/lượng

Chiều 23/10, giá vàng trong nước hầu như "án binh bất động" dù giá vàng thế giới đang trong xu hướng giảm. Diễn biến không cùng nhịp này đã kéo giãn khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường.

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 23/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cập nhật 16h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới hiện tương đương 126 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu chưa tính thuế và các khoản phí, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng trên thị trường châu Á tiếp tục giảm và đang hướng tới tuần giảm nhiều nhất trong hơn 4 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu tăng cao củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, giữa bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Chiều 23/10, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.021,04 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20/7 vào đầu phiên. Tính từ đầu tuần, giá kim loại quý này đã giảm 3,6%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ cũng hạ 0,6% xuống 4.035,50 USD/ounce.

Giá dầu đã tăng trong phiên này sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Chi phí năng lượng tăng cao củng cố dự báo Fed sẽ neo giữ lãi suất, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Monte Safieddine, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Capital.com nhận định bất kỳ sự leo thang địa chính trị nào cũng có nguy cơ đẩy giá dầu lên cao hơn. Điều này làm dấy lên nỗi lo lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu tăng và khiến Fed chậm nới lỏng chính sách.

Cũng theo chuyên gia này, các nhà đầu cơ đang cố gắng bảo vệ mốc quan trọng 4.000 USD/ounce đối với vàng, bởi nếu xuyên thủng ngưỡng này, thị trường sẽ chuyển sang định giá lạm phát dai dẳng, lợi suất tăng và đồng USD mạnh lên.

Hiện sự chú ý của thị trường đang hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27-28/10 và dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương này. Phần lớn các nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần tới, nhưng xác suất về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12/2026 vẫn ở mức 76%.

Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 54,31 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.574,33 USD/ounce và giá palladium tăng 0,3% lên 1.056,49 USD/ounce. Tuy nhiên, cả ba kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.

Cùng ngày, ngân hàng HSBC đã hạ dự báo giá trung bình của bạch kim và palladium trong năm 2026, với lý do những thay đổi về nền tảng thị trường và xu hướng bán tháo của nhà đầu tư.