Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 14 triệu đồng/lượng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chiều 5/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng. Diễn biến này đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa 2 thị trường.

Cập nhật lúc 15h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - ban ra).

Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần trong phiên giao dịch ngày 5/11 tại thị trường châu Á, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Bên cạnh đó, giá dầu hạ nhiệt đã góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát, sau khi những thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ làm gia tăng hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 6 giờ 09 phút GMT (13 giờ 09 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 4.123,71 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20/10 vào đầu phiên. Trong phiên 4/11, giá kim loại quý này đã tăng khoảng 3,4%, ghi nhận mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ ngày 19/8. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ cũng tăng 1,5%, lên 4.133 USD/ounce.

Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Nếu chưa tính thuế và các khoản phí, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Theo bà Linh Tran, chuyên gia phân tích thị trường tại XS.com, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã giúp giá vàng phục hồi trở lại trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, khả năng duy trì trên ngưỡng này vẫn đóng vai trò quyết định đối với triển vọng phục hồi của vàng. Bà nhận định nếu dòng vốn đầu tư và diễn biến lợi suất trái phiếu tiếp tục hỗ trợ, giá vàng có thể ổn định trên mức 4.000 USD/ounce, qua đó mở ra cơ hội phục hồi lên 4.200 USD/ounce và tiếp theo là 4.400 USD/ounce.

Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên 5/11, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả bầu cử cũng góp phần khiến giá dầu thế giới giảm mạnh. Trong khi đó, giá dầu giảm phiên thứ tư liên tiếp vào phiên 5/11, khi thị trường dự đoán thất bại của đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Quốc hội có thể làm giảm nguy cơ leo thang cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Giá năng lượng giảm giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát, đồng thời làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6/11, để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong một báo cáo công bố ngày 4/11, ngân hàng Citi đưa ra mục tiêu giá vàng ở mức 4.500 USD/ounce trong vòng 3 tháng tới. Ngân hàng này nhận định giá vàng còn nhiều dư địa tăng nếu eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và xung đột giữa Yemen và Saudi Arabia hạ nhiệt vào cuối năm nay.