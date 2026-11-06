Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 1,5 - 1,8 triệu đồng mỗi lượng sau 4 phiên tăng

Giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp (2-5/11), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh bất ngờ quay đầu giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay (6/11)

Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng và chiều bán là 141 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (5/11), giá vàng miếng SJC ở 4 doanh nghiệp trên sụt 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 137 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 1,4 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC neo tại các đơn vị kinh doanh thấp hơn so với mặt bằng chung tại khu vực phía Bắc.

Mở cửa phiên, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 139,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, giá vàng miếng tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng. Mức giá giao dịch 139,2 triệu – 140,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm sụt mạnh nhất, lên tới 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 136,5 triệu – 140 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 6/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm cũng đồng loạt được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh sau 4 phiên tăng liên tiếp, với biên độ dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường.

Cả hai đơn vị đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở ngưỡng 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại tăng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Cập nhật lúc 12 giờ, chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng thêm gần 0,2%, ở ngưỡng 101,76 điểm. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,8352%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 9 điểm điểm cơ bản, lên 4,48%.

Mở cửa phiên, DOJI đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136,9 triệu đồng/lượng và giá bán neo ở ngưỡng 140,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/11, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại doanh nghiệp này giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong suốt phiên sáng, PNJ duy trì ổn định giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136,3 triệu – 140,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 5/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ sụt 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 136,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.

Tại Phú Quý, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên cũng neo ở ngưỡng 140,5 triệu, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này đặt tại ngưỡng 137,5 triệu, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này duy trì ổn định giá vàng nhẫn “4 số 9” trong suốt phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9”tại Ngọc Thẩm sụt 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 129,5 triệu – 132 triệu đồng/lượng.

Biên độ giảm giá vàng nhẫn trong phiên 6/11 so với 5/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Theo các chuyên gia, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép khi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa nghiêng về hướng nới lỏng. Áp lực lạm phát kéo dài khiến Fed có thể phải duy trì lãi suất ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 68,4%.

Trong bối cảnh đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động công bố ngày 6/11, trở thành dữ liệu quan trọng mà thị trường chờ đợi. Số lượng việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và diễn biến tiền lương sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe thị trường lao động cũng như áp lực tiền lương đối với lạm phát.

Nếu việc làm tăng mạnh, điều này có thể củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu và Fed chưa cần sớm hạ lãi suất. Ngược lại, nếu thị trường lao động suy yếu rõ rệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể giảm, qua đó tạo dư địa phục hồi cho vàng.

Về dài hạn, triển vọng giá vàng vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, dù đà tăng được dự báo khó duy trì liên tục. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân đạt 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh trong hai năm tiếp theo, với mức giảm 7,6% trong năm 2027, xuống bình quân 4.250 USD/ounce, và giảm thêm 5,9% trong năm 2028, còn 4.000 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 6/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 4.045,4 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 13,48 triệu – 13,98 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 5,98 triệu đồng/lượng.