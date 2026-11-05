Giá vàng trong nước bật tăng mạnh tới 2,2 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/11), giá vàng trong nước tăng mạnh tới 2,2 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố lại giảm thêm 4 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 140-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 2,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.131 USD/ounce, tăng 189 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 15,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.480-25.890 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.510-25.890 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 65 đồng/lượng. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.451-25.896 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 54 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.490-25.890 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng/USD so với phiên trước./.