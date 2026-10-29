Giá vàng trong nước bật tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.052,28 USD (cập nhật lúc 06:01:59 29/10/2026), giảm 0,23% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 9,14 USD/ounce.

Vàng nhẫn và vàng miếng đều tăng tới 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75 - 4%.

Fed nhận định kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, thị trường lao động tương đối ổn định, song lạm phát vẫn ở mức cao, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9/12 ở mức khoảng 83%.

Thị trường hiện chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 29/10, gồm GDP quý III, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi áp lực giá cả kéo dài sẽ củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, căng thẳng Trung Đông gia tăng sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia. Lo ngại về nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu WTI lên gần 101,89 USD/thùng, dầu Brent khoảng 115,36 USD/thùng.

Theo Kitco, bất ổn địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng làm gia tăng nguy cơ lạm phát, qua đó hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Trong nước, chốt phiên 28/10, giá vàng miếng tăng mạnh. Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đều niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý giao dịch ở mức 138,2 - 142,7 triệu đồng/lượng tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tăng từ 300.000 – 700.000 đồng/lượng, giá bán ra cao nhất ở mức 141,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều; DOJI giao dịch ở mức 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý mua bán ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng PNJ giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua, tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước chứng kiến sự hồi phục đồng loạt từ các thương hiệu vàng lớn.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng. Việc các doanh nghiệp nới rộng biên độ mua - bán phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro biến động giá trong ngày, đồng thời chủ động tự vệ trước những biến số rủi ro tỷ giá và nguồn cung vàng nguyên liệu.

Thị trường khó có thể ngay lập tức bước vào một chu kỳ tăng giá dốc đứng. Việc "cá mập" SPDR tạm dừng bán tháo giúp loại bỏ nguy cơ sụt giảm thảm khốc trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn chờ đợi thêm các chỉ số kinh tế vĩ mô của Mỹ.

Tuyệt đối tránh tâm lí FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mua đuổi bằng mọi giá khi thấy thị trường xuất hiện các nhịp tăng nóng. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc dồn toàn bộ vốn trong một phiên giao dịch đơn lẻ ở vùng giá cao luôn chứa đựng rủi ro thua lỗ rất lớn nếu giá quay đầu đảo chiều.