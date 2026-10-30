Giá vàng trong nước bất ngờ giảm sâu

Diễn biến giảm sâu của giá vàng thế giới đã tác động mạnh tới giá vàng trong nước sáng nay. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 30/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 1,3 triệu đồng so với chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng sáng nay, hiện phổ biến bán ra ở 141,4 triệu đồng/lượng.

Áp lực giảm giá cũng lan sang thị trường vàng nhẫn. Sau mức giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng tương tự vàng miếng, hiện vàng nhẫn cũng chủ yếu được các doanh nghiệp bán ra quanh vùng 138-140 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá mặt hàng này về quanh 137,4 - 140,4 triệu/lượng. Trong khi đó, PNJ và DOJI đưa giá vàng nhẫn tròn về vùng 136 - 140 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết phổ biến quanh 136,4 - 140,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng cũng giảm giá vàng miếng và vàng nhẫn khoảng 600.000 đồng/lượng sáng nay. Sau điều chỉnh, đơn vị này cùng niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở 139,9 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước hôm nay có tác động lớn từ diễn biến trên thị trường quốc tế.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.000 USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD so với một ngày trước do kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất gia tăng. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2026, song chỉ số lạm phát cũng tăng tốc, tạo nên bức tranh kinh tế trái chiều trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tuần tới.

Hiện quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12-14 triệu đồng.