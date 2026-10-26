Giá vàng trong nước bất ngờ đi ngang, cao hơn thế giới 16 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay (26/10), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Diễn biến đi ngang không chỉ xuất hiện tại SJC. Các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 24/10.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến cũng có phần yên ắng khi các doanh nghiệp vẫn neo giá giao dịch tương đương giá kết phiên cuối tuần trước. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 135 triệu đồng/lượng (mua) và 139 triệu đồng/lượng (bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng lần lượt giữ giá giao dịch vàng nhẫn đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong đó, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 137,7 - 140,7 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 137,1 - 141,1 triệu/lượng; PNJ giao dịch ở 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng trong khi Bảo Tín Minh Châu neo giá ở mức 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng giữ nguyên giá vàng miếng và vàng nhẫn 999 ở vùng giá chốt phiên cuối tuần trước, hiện giao dịch chung tại vùng 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với trạng thái “bất động” của thị trường trong nước, giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép sau một tuần giao dịch đầy biến động. Trong phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay giảm thêm khoảng 4 USD, xuống còn 3.991 USD/ounce.

Đà giảm của kim loại quý xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi. Lo ngại mới về xung đột địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng lạm phát gia tăng đã tạo sức ép. Trong khi đó, những dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đủ sức chống chịu trước mặt bằng lãi suất cao, làm suy yếu kỳ vọng về khả năng nới lỏng tiền tệ nhanh chóng.

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27-28/10 cùng các dữ liệu lạm phát sắp được công bố. Những thông tin này có thể trở thành chất xúc tác cho một đợt biến động mới của giá vàng, trong bối cảnh triển vọng lãi suất vẫn là biến số quan trọng.

Đáng chú ý, dù giá vàng quốc tế liên tục chịu áp lực, giá vàng trong nước vẫn giữ ở vùng cao. Với mức 3.991 USD/ounce, giá vàng thế giới quy đổi theo tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.