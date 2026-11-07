Giá vàng trong nước bất động

Trong phiên giao dịch sáng nay (7/11), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại vùng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Vàng trong nước đứng giá

Diễn biến đi ngang không chỉ xuất hiện tại SJC. Các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC, không đổi so với giá kết phiên ngày 6/11.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua) và 140,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý hiện neo giá vàng nhẫn ở 137,5 - 141 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 136,5 - 140,5 triệu/lượng; PNJ giao dịch ở 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng cũng giữ nguyên giá vàng miếng và vàng nhẫn 999 ở vùng giá chốt phiên liền trước, hiện cùng giao dịch chung tại 139 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới mất mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên cuối tuần với mức giảm 17 USD (-0,4%) còn 4.070 USD/ounce. Có thời điểm, kim loại quý lao xuống mức thấp nhất 4.033 USD/ounce khi đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 10. Cùng chiều, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên, gia tăng áp lực lên giá vàng.

Nguyên nhân chính kéo vàng đi xuống đến từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ. Theo số liệu công bố hôm qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao gần gấp ba lần dự báo 59.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,1%, trái ngược với dự báo duy trì ở mức 4,2%. Những số liệu khả quan cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo một số nhà phân tích quốc tế, giá vàng đã chịu áp lực bán mạnh sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng, dù sau đó có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường lao động vững chắc cũng tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tập trung ứng phó với áp lực lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất nhà giao dịch dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện ở mức 74,8%, cao hơn mức 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng đang trở thành lực cản đối với vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất cố định và trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời.