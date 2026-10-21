Giá vàng tiếp tục trượt dốc dù cả USD và lợi suất trái phiếu đều đi xuống, SPDR Gold Trust mua ròng

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối lo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, dù có thể không tăng ngay trong cuộc họp tháng 10, vẫn đang là nguồn áp lực đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York còn 4.126,3 USD/oz, giảm 15,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 0,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc đạt 58,13 USD/oz, tăng 0,9 USD/oz, tương đương tăng 1,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,4%, còn 4.142,6 USD/oz.

Phiên giảm này của giá vàng diễn ra dù chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 101,7 điểm. Chỉ số này đã giảm gần 0,8% trong 5 phiên trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm phiên này, nhưng chưa đủ để đưa giá vàng đi lên, mà thay vào đó dường như chỉ đủ để hạn chế mức giảm của giá vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,115%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,426%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,785%.

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng, kéo lợi suất giảm xuống, sau khi số liệu thống kê của Mỹ cho thấy số lượng khởi công nhà ở mới của nước này trong tháng 9 thấp hơn kỳ vọng, đạt 1,22 triệu căn so với mức 1,3 triệu căn mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Đây là số liệu đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ để phản ánh số lượng nhà được khởi công trong kỳ 1 năm. Con số của tháng 9 đánh dấu mức giảm 5,2% so với ước tính đã điều chỉnh của tháng 8.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty FWDBONDS, nhận định: “Sự suy yếu trong hoạt động khởi công nhà ở không có gì đáng ngạc nhiên, khi các cuộc khảo sát cho thấy tâm lý bi quan sâu sắc từ phía các doanh nghiệp xây dựng nhà ở. Họ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do các chính sách nhập cư của chính phủ, cùng với những rủi ro địa chính trị làm gia tăng lạm phát và chi phí vật liệu xây dựng. Dù chưa đến mùa đông, nhưng thị trường nhà ở dường như đang rơi vào trạng thái ‘đóng băng’ sâu sắc”.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế Mỹ khác sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần vào thứ Năm.

Đây là các báo cáo thống kê kinh tế Mỹ được công bố ngay trước thềm quyết định lãi suất tiếp theo của Fed vào tuần tới. Mỗi số liệu kinh tế Mỹ không đạt dự báo đều có thể củng cố khả năng Fed không tăng lãi suất trong lần họp này.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất gần 84% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn đang ở mức hơn 90%.

Khả năng Fed không tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào ngày thứ Tư tuần tới đang gây áp lực giảm lên giá USD và ít nhiều nâng đỡ giá trái phiếu kho bạc Mỹ, nhưng dường như không có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ giá vàng. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về một môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn do áp lực lạm phát lớn vì giá dầu thô duy trì ở mức cao trong bối cảnh xung đột ở Vùng Vịnh tiếp diễn.

Giá dầu đã giảm trong phiên ngày thứ Ba, nhưng cả giá dầu Brent và WTI đều giữ trên mức 100 USD/thùng.

“Lạm phát và lãi suất Fed là những yếu tố chi phối giá vàng vào thời điểm này. Trái phiếu kho bạc Mỹ dường như đang được ưa chuộng hơn so với vàng với tư cách một tài sản an toàn”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Haberkorn, 4.000 USD/oz là mốc lớn của giá vàng mà nhà đầu tư cần theo dõi. Ông cho rằng hiện tại, việc vàng có giữ được mốc này hay không phụ thuộc nhiều vào những tín hiệu mà Fed sẽ phát đi vào tuần tới.

Giá vàng hiện đã giảm khoảng 26% so với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào tháng 1 năm nay và giảm khoảng 22% so với thời điểm cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu. Mối lo về lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn do giá năng lượng tăng là nguồn sức ép chính khiến giá vàng mất giá.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.060,2 tấn vàng. Trong bối cảnh giá vàng giằng co không rõ xu hướng trong tháng 10 này, quỹ vẫn mua ròng, nhưng tốc độ mua chậm lại. Từ đầu tháng tới nay, quỹ mua ròng khoảng 2,8 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (21/10) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều giảm so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức 4.118,5 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,1%, còn 58,07 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.650 đồng (mua vào) và 26.060 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.