Giá vàng tiếp tục suy yếu, vàng thế giới lùi dưới mốc 4.000 USD/ounce

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý DOJI, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn Hưng Thịnh Vượng có giá mua vào 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 138,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng có giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, bán ra 138,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm trong phiên sáng 12-11. Vào khoảng 7h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,34%, xuống 3.972,9 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,37%, còn 3.985,5 USD/ounce.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 11-11, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống 3.986,79 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 giảm 0,7%, còn 4.000,5 USD/ounce. Như vậy, kim loại quý tiếp tục chịu sức ép sau phiên giảm gần 3% trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ số liệu lạm phát Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới kinh tế. Diễn biến này củng cố kỳ vọng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi triển vọng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi các tín hiệu chính sách từ FED, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu mua vàng của Trung Quốc và các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố được giới phân tích chú ý trong bối cảnh giá vàng chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.