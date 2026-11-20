Khách hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 20/11, giá vàng SJC giảm mạnh từ 2-2,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 13 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Giá vàng SJC tại Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng trên, Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 2 triệu đồng, hiện đang giao dịch ở mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng miếng tại Công ty Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 129-133 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng giảm tới 197 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước, lùi về ngưỡng 3.545 USD/ounce, Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 23,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.530-25.940 đồng/USD, tăng 20 đồng; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.560-25.940 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng.

VietinBank ở mức 25.522-25.967 đồng/USD, tăng 43 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.530-25.940 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng./.