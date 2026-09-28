Giá vàng tiếp tục giảm, SJC giao dịch ở ngưỡng 142,4 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng phiên chiều 28/9 (Ảnh: TTXVN)

Chiều nay (28/9), giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên buổi sáng và giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Vào thời điểm 15 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 139,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Như vậy, cộng với phiên sáng, thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu thì giảm 700.000 đồng/lượng, đang giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.155 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với sáng nay. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng.

Ở mức giá hiện tại, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 11,4 triệu đồng/lượng./.