Sáng 21/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với bảng giá trước đó, giá vàng đã tiếp tục giảm thêm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán neo ở mức 5 triệu đồng/lượng, thay vì chỉ 3 triệu đồng/lượng như nhiều phiên trước đó.

Đối với thị trường vàng nhẫn 4 số 9, hệ thống SJC giao dịch là 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra. Mức chênh giữa giá mua và bán vàng nhẫn SJC lên kỷ lục với 6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vào sẽ lỗ ngay 6 triệu đồng nếu bán ra luôn, tương ứng lỗ gần 4,5% bất chấp vàng đứng yên.

Giá vàng giảm sâu.

Giá vàng trong nước liên tục “lao dốc” trong tuần qua, đưa giá mua vào giảm xuống mốc dưới 130 triệu đồng/lượng – là mức giá thấp nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Diễn biến này khiến người mua vàng trong nước sau 10 tháng lỗ nặng tới 36,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên 20/11 ở mức 3.537 USD/ounce, giảm 86 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý rơi xuống 3.502 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp, đưa mức giảm trong cả tuần lên hơn 9% – mạnh nhất trong khoảng 8 tháng.

Theo Reuters, áp lực bán vàng gia tăng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất và kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 96%.

Thông thường, USD mạnh khiến vàng kém hấp dẫn với người dùng các đồng tiền khác, còn lợi suất giảm lại làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Ở chiều ngược lại, đà sụt giảm sâu của giá vàng trong tuần qua đã kích hoạt lực cầu vật chất tại hai thị trường tiêu thụ hàng đầu châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Người tiêu dùng tại các khu vực này bắt đầu gia tăng hoạt động mua tích trữ,trong khi một bộ phận giới đầu tư tại Trung Quốc cũng tận dụng nhịp điều chỉnh hiện tại như một cơ hội để gom hàng ở vùng giá chiết khấu.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs - Tập đoàn tài chính tại Mỹ, giá vàng sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá và biến động mạnh trong ngắn hạn khi Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nhà kinh tế của ngân hàng này dự kiến Fed sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tiếp theo là đợt tăng thứ ba vào tháng 3/2027.

Dù vậy, Goldman Sachs vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng, dự báo giá vàng có thể tăng thêm khoảng 800 USD trong năm 2027 và đạt 4.650 USD/ounce vào cuối năm. Động lực chủ yếu đến từ hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Cụ thể, Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng mỗi tháng trong giai đoạn 2026-2028, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 17 tấn/tháng trước năm 2022.

Nhóm phân tích của Goldman Sachs nhận định, xu hướng tích lũy vàng của khu vực chính phủ sẽ tiếp tục duy trì trong ba năm tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng khả năng giá vàng quay trở lại mốc 5.600 USD/ounce phụ thuộc đáng kể vào việc Fed chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.