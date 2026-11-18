Sáng 18/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng, tiếp tục đà giảm từ cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC của các thương hiệu hiện đang được niêm yết ở mức 134,2 – 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua bán giữ khoảng cách 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm do chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Sáng 18/11, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 3.811 USD/ounce, giảm gần 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đồng loạt giảm.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống do USD mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất khiến kim loại quý khó phục hồi. Cùng với đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang gây sức ép lên giá vàng. Hiện kim loại quý vẫn đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.900 USD/ounce. Giá vàng từng chạm vùng này trong các đợt bán tháo hồi tháng 3, tháng 6 và tháng 7 trước khi phục hồi.

Các chuyên gia cảnh báo giá vàng đang đứng trước nguy cơ giảm sâu hơn. Nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh, giá vàng có thể mất thêm 400-500 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ đáng kể tiếp theo. Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị xuyên thủng, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.400-3.500 USD/ounce.

Thị trường hiện đặt cược gần như tuyệt đối vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Về kỹ thuật, Kitco xác định vùng 3.832 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần của giá vàng. Nếu xuyên thủng mốc này, giá có thể lùi về 3.805 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 3.888 - 3.898 USD/ounce là khu vực kháng cự cần vượt qua để mở rộng khả năng phục hồi.

Goldman Sachs dự báo vàng sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá và biến động mạnh trong ngắn hạn khi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Các nhà kinh tế của ngân hàng đầu tư này dự đoán sẽ có đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản thứ hai vào tháng 12, tiếp theo là đợt thứ ba vào tháng 3 năm sau.

Dẫu vậy, các nhà phân tích vẫn dự báo kim loại quý này sẽ tăng thêm 800 USD/ounce vào năm 2027, khi họ nhận thấy giá vàng sẽ đạt 4.650 USD/ounce vào cuối năm, phần lớn nhờ vào việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào.