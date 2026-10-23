Giá vàng tiếp tục giảm

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý ở mức 138 - 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có mức giảm nhẹ. Ảnh: NY.

Tại hệ thống vàng Mi Hồng, vàng miếng SJC giá 140 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng mức độ khác nhau tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 137,8 - 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý 138 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 3.992 USD/ounce, giảm 129 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.000 - 26.080 đồng/USD.