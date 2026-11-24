Tính đến 8h20 sáng nay (24/11), giá vàng giao ngay tăng 25,745 USD, lên 3.660,540 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch ngày 23/11, khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau đợt giảm sâu. Thị trường hiện hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cảnh báo giá vàng vẫn có thể giảm thêm. Lãi suất cao, đồng USD mạnh và nhu cầu đầu tư suy yếu tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý này.

(Ảnh minh họa)

Theo ông Dahdah, giá vàng có thể giảm xuống 3.340 USD/ounce vào tháng 1, khi thị trường đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn từ chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu vàng vật chất suy giảm.

Trở ngại lớn nhất đối với giá vàng vẫn là chính sách của Fed. Áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ duy trì lãi suất cao đến cuối năm nay và sang năm 2027.

Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay tiếp tục đi lên. Công ty Mi Hồng tăng thêm 200.000 đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, đưa giá mua vào lên 133 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý giữ giá vàng miếng SJC ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra. Với vàng nhẫn 9999, giá giao dịch tại đây ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty Ancarat, vàng nhẫn được mua vào với giá 129 triệu đồng/lượng, bán ra 134 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giá mua - bán tại đây ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Doji ở Hà Nội và TP.HCM, vàng miếng giao dịch ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng tiếp tục tăng, những người mua vàng từ tuần trước vẫn đang chịu khoản lỗ từ 1-3 triệu đồng/lượng.