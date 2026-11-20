Giá vàng sáng nay (20/11) trên thị trường thế giới lúc 9h01 đang neo ở mức 3.560,36 USD/ounce, giảm 177,65 USD/ounce so với mở cửa phiên.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 114 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt lao dốc.

Giá vàng giảm mạnh về gần mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025 khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động và sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến so với kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa.

Kỳ vọng lãi suất tăng và sức mạnh của đồng USD là hai yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy phần lớn quan chức Fed nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sáng thứ Năm cho thấy tình hình thị trường lao động có phần xấu đi và hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh. Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28 tháng 10 của ngân hàng trung ương được công bố hôm thứ Tư.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng - giảm 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 127,8 - 132 triệu đồng/lượng.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 129 - 133 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng.