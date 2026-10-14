Giá vàng tiếp đà giảm tới nửa triệu mỗi lượng

Sáng nay (14/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h03 phút đang neo ở mức 4,157.43 USD/ounce, giảm 9,14 USD/ounce tương đương 0,22 % so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 130,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp đà đồng loạt giảm.

Theo Reuters, thị trường vàng chịu sức ép khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ công bố ngày 14/10 và dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố ngày 15/10, cùng những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Số liệu lạm phát có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó ảnh hưởng đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác.

Trong ngắn hạn, nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng, tạo động lực hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao, qua đó tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Biến động giá dầu cũng tác động mạnh tới giá vàng. Giá dầu hiện vẫn neo ở mức cao. Dầu WTI ở mức gần 93 USD/thùng, dầu Brent khoảng 105 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng - giảm 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng - giảm 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 39,8 - 142,8 triệu đồng/lượng - giảm 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng - giảm 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng - tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.