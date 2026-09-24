Giá vàng tiếp đà giảm do đồng USD tăng cao

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/9, giá vàng tiếp tục giảm đồng loạt trên bảng niêm yết giá của các doanh nghiệp.

Theo đó, lúc 9h sáng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Doji, Phú Quý… đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 600.000 đồng/lượng.

Đồng USD mạnh gây áp lực giảm giá vàng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,190 - 2,258 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,75% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần một tuần qua vào phiên giao dịch ngày 23/9, trong bối cảnh các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất, từ đó đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng. Chỉ số USD tăng 0,35% lên ngưỡng 101 điểm.

Vào lúc 0h25 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên cũng giảm 1,3%, xuống 4.318,40 USD/ounce.

Hoạt động bán vàng cũng gia tăng và dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thị trường tập trung vào khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt của Fed.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất tăng lãi suất lên tới 77% vào tháng 10 và 95% vào tháng 12. Dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ loại tài sản không sinh lãi này.

Bên cạnh đó, đồng USD leo lên mức cao nhất trong hai tháng đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.