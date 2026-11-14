Giá vàng thủng ngưỡng hỗ trợ, Goldman Sachs hạ mạnh mục tiêu dự báo

Tuần qua, giá vàng đã có những phiên giảm rất mạnh, sau khi các dữ liệu kinh tế của Mỹ mới công bố củng cố kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 tới, trong cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Lần đầu tiên, thị trường đã xuất hiện xác suất dự báo mức tăng 50 điểm cơ bản, thay vì chỉ ở mức 25 điểm trong các đánh giá trước đó.

Kim loại quý đã lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 4.000 USD/ounce rồi đến 3.900 USD/ounce. Chốt tuần, vàng giao ngay giảm về vùng 3.885 USD/ounce, ghi nhận mức giảm gần 190 USD/ounce trong vòng 1 tuần, tương ứng giảm 4,6%.

Trong nước, vàng SJC lùi về mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), đánh mất 3,5 triệu đồng mỗi lượng trong 1 tuần.

Giá vàng đã chệch ra ngoài quỹ đạo dự báo của nhiều tổ chức

Sự thay đổi lập trường theo hướng diều hâu của Fed đã tác động mạnh mẽ đến vị thế của nhà đầu tư, buộc họ phải đánh giá lại triển vọng giá vàng trong ngắn hạn và trung hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn được cho là tích cực.

Các chiến lược gia của Goldman Sachs Research, định chế tài chính hàng đầu tại Mỹ, cho biết trong một báo cáo gần đây rằng họ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 500 đô la mỗi ounce, từ 4.650 USD/ounce xuống còn 4.150 USD, đồng thời giảm dự báo giá vàng cuối năm 2027 từ 5.400 USD xuống còn 4.800 USD.

Kịch bản cơ bản của Goldman Sachs giả định rằng sự thay đổi chính sách cứng rắn gần đây của Fed – và một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 – sẽ kiềm chế những lo ngại của nhà đầu tư về việc mất giá tiền tệ. Qua đó, nhu cầu mua vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro sẽ giảm, thay vì tăng như những dự báo trước đó.

Các nhà chiến lược cho biết thêm rằng bối cảnh hiện tại ngày càng giống với năm 2022, khi các ngân hàng trung ương đưa ra một gói hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ, nhưng lãi suất cao vẫn gây áp lực lên vị thế của nhà đầu tư, dẫn đến tốc độ tăng giá chỉ ở mức khiêm tốn.

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực dài hạn về nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương – yếu tố thúc đẩy phần lớn mức tăng giá 15% mà chúng tôi dự báo đến cuối năm 2027” – các nhà phân tích cho biết.

Goldman Sachs dự báo lượng vàng các ngân hàng trung ương mua vào trung bình đạt 60 tấn mỗi tháng trong giai đoạn 2026 và 2027, so với mức trung bình 17 tấn trước năm 2022. Dự báo mới nhất của họ cho thấy lượng vàng mua vào hiện tại đạt 85 tấn mỗi tháng.

Cũng theo báo cáo giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2027. Trong kịch bản cơ sở giá vàng có thể được đẩy vượt qua mức 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng đưa ra kịch bản xấu nhất, trong đó Fed tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 3/2027, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, hoặc nâng lãi suất cuối kỳ. Trong những trường hợp này, giá vàng có thể chỉ tăng lên 4.660 USD vào cuối năm 2027.