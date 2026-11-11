Giá vàng thế giới xuống dưới mốc 4.040 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.039 USD/ounce (chịu áp lực điều chỉnh gần 3% trong phiên).

Kim loại quý chịu áp lực giảm sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước (vượt mức dự báo 0,3%), trong khi CPI lõi tăng 0,3% (cao hơn mức đồng thuận 0,2%).

Báo cáo lạm phát đã làm thay đổi căn bản kỳ vọng điều hành tiền tệ của FED. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 12 đã vọt lên mức 88,2%, đồng thời xuất hiện thêm 11,8% khả năng nâng tới 50 điểm cơ bản; thị trường hiện hoàn toàn loại bỏ kịch bản giữ nguyên lãi suất.

Dữ liệu CPI cũng kích hoạt đợt xả hàng mạnh trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, đẩy lợi suất kỳ hạn 2 năm leo dốc lên 4,75% và lợi suất 10 năm vượt mốc tâm lý 5,00%, tiếp tục gia tăng chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ chuyên gia Bruce Powers và Vladimir Zernov của FXEmpire, vàng đang kiểm thử vùng cản hỗ trợ then chốt 4.000-4.020 USD/ounce (với mốc đáy 4.014 USD) và đường trung bình động 20 ngày (MA 20) vừa tái lập. Nếu để thủng chốt chặn 4.000 USD, đà bán tháo có thể mở rộng về dải thoái lui Fibonacci 61,8% tại 3.975-3.976 USD hoặc dải 3.890-3.910 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu trụ vững trên vùng hỗ trợ và bứt phá qua mốc đỉnh tuần 4.147-4.149 USD, vàng sẽ mở đường hướng tới các mục tiêu hồi phục tại 4.217 USD và 4.399 USD/ounce.

Sức ép thắt chặt tiền tệ lan tỏa mạnh sang toàn bộ nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc 4,07% về mốc 51,24 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt qua ngưỡng 78 USD, đối mặt với rủi ro trượt dốc về mốc tâm lý 50 USD và dải 47-48 USD nếu để mất chốt chặn 51 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 2,55% xuống mốc 1.523 USD/ounce, kiểm thử dải hỗ trợ 1.500 USD và dải 1.440-1.460 USD/ounce dưới tác động từ đà sụt giảm của thị trường palladium (-1,8%).

Giới phân tích nhận định, phản ứng từ thị trường nợ Mỹ trước dữ liệu lạm phát cùng các phát biểu tiếp theo của giới chức FED sẽ là nhân tố quyết định liệu chốt chặn 4.000 USD có đủ sức ngăn đà xả hàng hay đẩy giá vàng bước vào một chu kỳ chiết khấu sâu hơn.