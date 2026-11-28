Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mức 3.653 USD/ounce.

Kim loại quý ghi nhận phiên phục hồi ấn tượng nhất trong 7 ngày qua sau khi chạm mức đỉnh phiên tại 3.685-3.689 USD/ounce . Đà khởi sắc xuất hiện khi tâm lý ưa thích rủi ro lan tỏa trên thị trường Phố Wall nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ AI, thúc đẩy dòng tiền quay lại các thị trường tài sản.

Đáng chú ý, vàng bứt phá mạnh mẽ dù phải đối mặt với áp lực vĩ mô không nhỏ khi chỉ số USD Index (DXY) nhích lên mốc 104,00 điểm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm leo dốc qua 4,69% và kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,93% trong bối cảnh công cụ CME FedWatch ghi nhận tới 99% xác suất FED sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Ngoài ra, lực cầu vật chất tại các trung tâm châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc nhích tăng cũng tạo bệ đỡ thanh khoản vững chắc.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Bruce Powers và Anna Radomska từ FXEmpire, việc kích hoạt thành công mô hình nến búa (bullish hammer) từ mức sàn 3.426 USD thiết lập giữa tuần đã xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng giá ngắn hạn.

Giá vàng đã vượt qua khoảng trống giảm giá (bearish gap) ngày 20-11 tại dải 3.633-3.685 USD/ounce. Nếu giá vàng vượt dứt khoát mốc đỉnh tuần 3.690 USD, xu hướng hạ đỉnh sẽ bị phá vỡ, mở đường kiểm định dải Fibonacci 38,2% tại 3.749-3.758 USD, đường MA 20 ngày quanh 3.829 USD và dải cản then chốt 3.870-3.901 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn ngự trị tại đáy ngày 3.558 USD và vùng 3.500-3.520 USD/ounce.

Sự hưng phấn lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay bứt tốc hơn 4,4% lên mốc 43,39-43,61 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 84 USD; bạc đang thử thách dải kháng cự 44,50-45 USD với hỗ trợ gần tại 40,50-41 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay tăng hơn 2% lên mốc 1.295-1.303 USD/ounce, nỗ lực bám trụ trên ngưỡng tâm lý 1.300 USD nhờ lực nâng từ đà hạ nhiệt của giá dầu thô và sự phục hồi 2,3% của thị trường palladium.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần tới gồm PMI sản xuất và dịch vụ (ISM), cơ hội việc làm JOLTS và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 11 sẽ là các biến số vĩ mô định đoạt liệu mốc 3.650 USD có trở thành bệ phóng đưa vàng tái chinh phục dải 3.700-3.800 USD/ounce hay không.