Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/11), khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau đợt giảm sâu. Trong khi đó, thị trường đang hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến cuối phiên ngày hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 3,5%, lên 3.654,97 USD/oz, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước. Giá vàng tương laicũng tăng 4%, lên 3.653,70 USD/oz.

Tuần trước, giá vàng đã giảm hơn 9% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng để huy động tiền mặt và đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định: “Trên thị trường đang xuất hiện những ý kiến cho rằng nếu các chỉ số chứng khoán tiếp tục lao dốc, Fed có thể sẽ không nâng lãi suất. Tôi cho rằng đây là một kịch bản ít khả năng xảy ra, nhưng kỳ vọng này đang hỗ trợ đà phục hồi của thị trường kim loại quý vào đầu tuần”.

Theo ông Wyckoff, diễn biến giao dịch trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định liệu thị trường đã hình thành đáy hay đợt tăng hiện tại chỉ là nhịp phục hồi tạm thời trong xu hướng giảm.

Mặc dù các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, thị trường đã loại bỏ khả năng tăng mạnh hơn ở mức 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME.

Các nhà giao dịch hiện chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, dự kiến công bố vào thứ Tư. Dữ liệu này sẽ giúp đánh giá áp lực giá cả và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs nhận định: “Chúng tôi kỳ vọng áp lực giảm giá cuối cùng sẽ đảo chiều, nhưng quá trình này có thể diễn ra chậm hơn vào thời điểm cuối năm”.

Theo Goldman Sachs, một số quỹ phòng hộ có thể chưa sẵn sàng gia tăng trở lại các vị thế rủi ro trước khi kết thúc năm. Kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12 cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư trì hoãn việc tái thiết lập các vị thế mua vàng, dù quy mô các vị thế đầu cơ đã giảm.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, cảnh báo giá vàng có thể giảm xuống 3.340 USD/oz vào tháng 1/2027, khi thị trường đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu vàng vật chất suy yếu.

Giá vàng đã mất khoảng 25% giá trị kể từ khi thiết lập mức cao kỷ lục vào tháng 8. Mặc dù thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể, ông Dahdah cho rằng một số yếu tố mới xuất hiện trong những tuần gần đây có thể khiến áp lực bán kéo dài.

Yếu tố bất lợi lớn nhất vẫn đến từ Fed, khi áp lực lạm phát dai dẳng củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục nâng lãi suất từ nay đến cuối năm và sang năm 2027.

Tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller đã kêu gọi nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cảnh báo có thể cần thực hiện thêm một số đợt tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2027.

Triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ cũng được củng cố bởi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, trong đó gần như tất cả những người tham dự đều cho rằng việc tiếp tục nâng lãi suất nhiều khả năng là phù hợp. Lãi suất cao hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng lên, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lại lợi suất.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, Natixis nhận thấy ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, vốn là trụ cột hỗ trợ quan trọng của thị trường trong những năm gần đây, đang bắt đầu chậm lại.

Ông Dahdah dẫn trường hợp Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã hoàn thành mục tiêu nâng dự trữ vàng lên 700 tấn.

“Mặc dù Thống đốc ngân hàng trung ương cho biết vẫn sẵn sàng mua thêm vàng, nhưng nhận định chung của thị trường là phần lớn quá trình tích lũy đã hoàn tất”, ông nói.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Kazakhstan đã công bố kế hoạch giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối từ 78% xuống 75% vào cuối năm nay. Động thái này có thể dẫn đến việc bán ra khoảng 52 tấn vàng.

Ông Dahdah cũng lưu ý rằng trong những giai đoạn thị trường chứng khoán biến động mạnh trước đây, bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19, nhà đầu tư từng bán vàng để bổ sung thanh khoản và đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Diễn biến tương tự có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ đang bị bán tháo.

Theo chuyên gia Natixis, kết quả kiểm định sức chịu đựng của mô hình dự báo hiện tại cho thấy giá vàng có thể giảm thêm hơn 200 USD/oz vào tháng 1/2027.

Kịch bản này được xây dựng trên giả định nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương giảm 25% so với năm 2025, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng vật chất ghi nhận dòng vốn rút ra tương đương 20 tấn vàng mỗi tháng, trong khi nhu cầu vàng thỏi giảm 10%. Mô hình cũng giả định đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức hiện tại.