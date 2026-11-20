Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt tăng rất mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước (20/11), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,0 - 134,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,8 – 133,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 127,8 – 132,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 25.530 – 25.940 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Giá vàng giảm hơn 1% trong phiên thứ Năm (ngày 19/11) xuống mức thấp nhất 14 tháng, khi đồng USD mạnh tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Giới đầu tư hiện gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng.

Thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống còn 3.674,13 USD/ounce. Trong phiên giá vàng thế giới có thời điểm chạm 3.667,19 USD/ounce – mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,5%, còn 3.685,50 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới ba phiên gần nhất. Nguồn: Kitco News

“Triển vọng lãi suất và đồng USD mạnh là hai yếu tố đang gây sức ép lên giá vàng. Biên bản cuộc họp FOMC tháng trước cho thấy gần như toàn bộ quan chức Fed cho rằng lãi suất cần tiếp tục tăng. Các dữ liệu lạm phát công bố sau cuộc họp cũng củng cố khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất”, ông Chris Gaffney, Giám đốc thị trường toàn cầu tại EverBank, nhận định.

Chỉ số USD Index trong tuần này đã lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Biên bản cuộc họp Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại rủi ro lạm phát gia tăng, có thể đòi hỏi phản ứng chính sách quyết liệt hơn. Quan điểm này cũng được một số quan chức Fed nhấn mạnh trong tuần, trong đó có Thống đốc Christopher Waller, người cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần hành động mạnh tay hơn trước áp lực giá cả.

Thống đốc Fed Michael Barr cũng cho biết nhiều khả năng ông sẽ ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực lạm phát.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, áp lực bán trên thị trường chứng khoán có thể đã kích hoạt các yêu cầu bổ sung ký quỹ, kéo theo hoạt động bán tháo trên thị trường kim loại quý. “Thị trường vàng và bạc hiện đang trải qua giai đoạn rất khó khăn”, ông nhận định.

Thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 94%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm chỉ còn 6%. Lãi suất cao hơn làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Ông Gaffney cho rằng giá vàng cần được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng từ cả người tiêu dùng lẫn các ngân hàng trung ương mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, những sự cố gián đoạn hệ thống máy tính gần đây cùng những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản hữu hình như vàng.