Giá vàng thế giới tìm lực đỡ sau tháng giảm mạnh

Trước đó, giá vàng nhích lên trong phiên thứ Năm khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng 10, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi những dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.165,29 USD/oz, trong khi giá vàng tương lai giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4% lên 4.202,3 USD/oz. Giá vàng đã giảm hơn 6% trong tháng 9.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi áp lực giá của tháng trước đó được điều chỉnh giảm. Sau số liệu này, thị trường đánh giá 31% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10, giảm từ 45% trước khi dữ liệu được công bố và 69% một tuần trước đó.

“Chính kỳ vọng thấp hơn về khả năng tăng lãi suất đã hỗ trợ thị trường kim loại quý”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong khi đó, đồng USD mạnh hơn khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Áp lực còn đến từ thị trường năng lượng bởi giá dầu tăng sau khi Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, động thái có thể khiến thị trường nhiên liệu thêm thắt chặt trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vốn đang thiếu hụt. Giá năng lượng đi lên cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được duy trì theo hướng thắt chặt.

“Bất kỳ yếu tố nào làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trên thị trường vàng. Bất kỳ đợt tăng mạnh nào nữa của giá năng lượng hoặc bất kỳ sự leo thang nào tại Trung Đông cũng sẽ gây tác động tương tự”, ông Meger cho biết.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Đây sẽ là một trong những dữ liệu được các nhà đầu tư theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong bối cảnh đó, Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XM Trading, cho rằng khẩu vị rủi ro suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm đang hỗ trợ vàng, song xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm. Theo ông, khả năng giá kiểm tra lại mốc 4.000 USD/oz vẫn có thể xảy ra, đặc biệt nếu báo cáo bảng lương phi nông nghiệp cao hơn dự kiến.

HSBC cũng nhận định vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn nhưng nhiều khả năng đang tiến gần tới vùng đáy. Ngân hàng này hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 4.490 USD/oz và 4.825 USD/oz, đồng thời dự báo các ngân hàng trung ương sẽ nối lại hoạt động mua khi giá giảm, đặc biệt khi vàng tiến gần hoặc xuống dưới 4.000 USD/oz.

Ở một góc nhìn khác, bà Carley Garner, đồng sáng lập DeCarley Trading cho rằng, giá vàng có thể xuất hiện một nhịp phục hồi trong ngắn hạn nhờ các yếu tố mùa vụ thuận lợi và hỗ trợ kỹ thuật.

Bà Garner cũng kỳ vọng vùng 4.000 USD/oz sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. Trong kịch bản tích cực nhất, vàng có thể phục hồi về đường trung bình động 200 ngày quanh 4.650 USD/oz, nhưng mục tiêu thực tế hơn của bà là khoảng 4.500 USD/oz. Sự ổn định của thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể tạo thêm điều kiện để vàng phục hồi.

Dù vậy, bà Garner vẫn thận trọng với triển vọng dài hạn của kim loại quý. Bà cho rằng nếu giá phục hồi lên vùng 4.500-4.600 USD/oz, đây có thể là vùng thuận lợi hơn để thiết lập các vị thế theo hướng giá giảm. Theo bà Garner, rủi ro đáng chú ý trong dài hạn đến từ khả năng đồng USD tăng mạnh hơn, qua đó tạo thêm sức ép đối với vàng.