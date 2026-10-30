Giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, triển vọng phục hồi mong manh

Trước đó, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/10) khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 4.008,76 USD/oz, trong khi giá vàng tương lai tháng 12 giảm 0,5% xuống 4.031,40 USD/oz.

Như vậy, giá vàng đang trên đà giảm tháng thứ hai liên tiếp.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Triển vọng lạm phát dai dẳng ở mức cao, tiếp tục vượt mục tiêu của Fed, đang làm gia tăng kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Đây hiện là yếu tố chính gây sức ép lên thị trường vàng và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng (PCE) công bố hôm nay không giúp xoa dịu những lo ngại đó”.

Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số PCE tăng 0,5% trong tháng 9, cao hơn mức tăng 0,3% của tháng 8, khi người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn cho xăng và các loại hàng hóa khác.

Trước đó, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, đồng thời trì hoãn việc điều chỉnh chi phí vay vốn cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 80%.

Lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến Fed tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho rằng giá vàng vẫn đối mặt với áp lực trong ngắn hạn và nhiều khả năng dao động trong khoảng 3.900 - 4.250 USD/oz từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, ông không dự báo thị trường sẽ xảy ra một đợt bán tháo mạnh.

Theo Melek, mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua, lập trường chính sách vẫn nghiêng về hướng thắt chặt. Lãi suất có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng mức tăng được dự báo tương đối khiêm tốn do lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn duy trì ở mức cao, trong khi áp lực giá cả không quá lớn và kỳ vọng lạm phát tương đối ổn định.

Lợi suất duy trì ở mức cao có thể tiếp tục hạn chế khả năng phục hồi mạnh của giá vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng cũng đang thu hút sự chú ý của thị trường. Theo Meger, năng lượng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến triển vọng lạm phát. Vì vậy, bất kỳ diễn biến leo thang hoặc hạ nhiệt căng thẳng nào tại Trung Đông khiến giá năng lượng biến động đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá kim loại quý.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi cuộc bầu cử tại Mỹ vào ngày 3/11 và những tác động tiềm tàng đối với chính sách tài khóa cũng như tâm lý thị trường.

Dù thận trọng với triển vọng trước mắt, Melek vẫn duy trì quan điểm tương đối tích cực về giá vàng trong dài hạn. Theo ông, khi lạm phát tiến gần mục tiêu 2%, Fed có thể chuyển trọng tâm sang nhiệm vụ bảo đảm việc làm tối đa, tạo điều kiện để giá vàng quay trở lại gần những mức đỉnh gần đây.