Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed

Trước đó, giá vàng tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/10 khi nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào tuần tới.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.125,90 USD/oz; trong khi giá vàng tương lai giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,4%, xuống 4.142,60 USD/oz.

Giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 26% so với mức cao kỷ lục 5.594,82 USD/oz được thiết lập vào tháng Một và giảm khoảng 22% so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến tại Iran, khi những lo ngại về lạm phát do giá năng lượng tăng đã củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định: “Lạm phát và lãi suất của Fed hiện là hai yếu tố lớn nhất gây sức ép lên giá vàng. Ở thời điểm này, trái phiếu chính phủ Mỹ dường như hấp dẫn hơn vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn”.

Theo Haberkorn, ngưỡng 4.000 USD/oz là mức giá quan trọng cần theo dõi để đánh giá khả năng duy trì lực hỗ trợ của vàng. Diễn biến tại ngưỡng này hiện phụ thuộc phần lớn vào những tín hiệu chính sách từ Fed.

Sau khi tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đánh dấu lần tăng đầu tiên của năm 2026, Fed đang đứng trước những kỳ vọng khác nhau về lộ trình điều hành chính sách trong các tháng cuối năm. Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed cho thấy họ chưa có nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10.

Tuy nhiên, thị trường vẫn dự báo khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức cao. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 92%.

Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song sức hấp dẫn của kim loại quý này suy giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Bên cạnh quyết định chính sách của Fed, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, có thể cung cấp thêm tín hiệu về mức độ dai dẳng của áp lực giá cả và triển vọng điều chỉnh lãi suất.

Tại Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết lạm phát cơ bản đã tiến khá gần mục tiêu 2%, cho thấy vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, theo phân tích của Kitco, vùng kháng cự gần nhất của vàng giao ngay nằm trong khoảng 4.147 - 4.176 USD/oz. Nếu vượt qua vùng này và duy trì đà tăng, giá vàng có thể hướng tới 4.201 USD/oz và tiếp theo là mức đỉnh gần đây quanh 4.218 USD/oz.

Ở chiều giảm, ngưỡng 4.119 USD/oz được xác định là mức hỗ trợ đầu tiên. Tuy nhiên, giá vàng đã xuống dưới ngưỡng này trong phiên giao dịch sáng 21/10. Các mức hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi là 4.100 USD/oz và sâu hơn là 4.074 USD/oz.