Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng giao ngay giảm 3.5% tương đương 149.61 USD/ounce, xuống còn 4.128,17 USD/ounce. Trong phiên giao dịch trước, có thời điểm giảm gần 4%, xuống khoảng 4.111 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ ngày 5/8.

Đà giảm giá vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2007 trước khi thu hẹp đà tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ, cũng tăng mạnh trong tháng này.

Thị trường hiện đặt cược khoảng 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10, sau đợt tăng trước đó. Kỳ vọng này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, bởi vàng không tạo ra thu nhập từ lãi suất.

Vàng chịu áp lực bán mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Ảnh: Reuters.

“Chi phí vay tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ khiến giá vàng chịu khuất phục”, Adrian Ash - Trưởng bộ phận nghiên cứu tại sàn giao dịch vàng trực tuyến BullionVault - nhận định.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng khi các tài sản sinh lãi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Chi phí tài chính đối với các vị thế đầu cơ cũng tăng, qua đó tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy trong tuần kết thúc ngày 22/9, vị thế mua ròng vàng của các nhà quản lý quỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 - thời điểm giá vàng giao dịch quanh 4.000 USD/ounce.

Dòng vốn tại các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được bảo chứng bằng vàng cũng ghi nhận dấu hiệu suy yếu. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ này bị rút ròng khoảng 1,6 tấn vàng trong tuần trước. Dù vậy, tổng lượng vàng mà các quỹ đang nắm giữ vẫn ở mức đáng kể, khoảng 4.249 tấn.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, nhu cầu cũng có dấu hiệu chững lại trước kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 1-7/10. Đến cuối tuần trước, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá chuẩn quốc tế đã giảm về 0, cho thấy sức mua đang yếu đi.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Những diễn biến này tạo thêm áp lực lên giá vàng trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Dù triển vọng ngắn hạn chịu nhiều sức ép, một số yếu tố vẫn có thể hỗ trợ thị trường vàng.

Theo Rhona O’Connell - chuyên gia phân tích tại StoneX, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những nguồn hỗ trợ quan trọng.

Nhu cầu vàng tại Ấn Độ cũng được kỳ vọng tăng trước lễ Diwali và mùa cưới - những thời điểm thường thúc đẩy tiêu thụ vàng tại quốc gia này.