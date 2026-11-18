Trước đó, giá vàng gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/11), chật vật phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm, khi đồng USD tăng giá trở lại và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên gây sức ép lên nhu cầu đối với kim loại quý. Trong khi đó, giới đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm tín hiệu về quy mô và thời điểm của các đợt tăng lãi suất dự kiến.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,07%, xuống 3.853,36 USD/oz, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 13 tháng là 3.830,74 USD/oz ghi nhận hôm thứ Hai (16/11). Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 0,2%, lên 3.864,2 USD/oz.

Theo bà Terri-Leigh Bennett, Giám đốc vận hành (COO) của CMS Prime, áp lực đối với vàng hiện nay chủ yếu đến từ môi trường lợi suất cao và sức mạnh của đồng USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang neo quanh mức 5,14%, trong khi đồng bạc xanh vừa xác lập đỉnh mới trong 19 tháng. Trong bối cảnh đó, vàng, tài sản không mang lại lợi suất, khó cạnh tranh với các công cụ đầu tư có mức sinh lời khoảng 5% và rủi ro thấp.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, thị trường vàng còn chịu tác động từ những biến động trên thị trường chứng khoán. Bà Bennett nhận định, làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm sức ép đối với kim loại quý. Khi nhu cầu nắm giữ tiền mặt gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng bán vàng để bổ sung thanh khoản, khiến vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý tạm thời bị lu mờ.

Diễn biến này cũng khiến thị trường chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh sắp được công bố của Nvidia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực AI, trong bối cảnh những biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ có thể ảnh hưởng đến tâm lý và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã giảm nhẹ nhưng vẫn giao dịch gần mức cao nhất trong 19 tháng. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi lên khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức 96%. Ngoài ra, khả năng tăng mạnh hơn, lên tới 50 điểm cơ bản, vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ sau những phát biểu cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách.

Phát biểu hôm thứ Ba (17/11), ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, cho rằng Fed có thể cần thực hiện một số đợt tăng lãi suất để đưa lạm phát đang ở mức cao trở lại tầm kiểm soát. Theo ông, việc sớm hành động là cần thiết nhằm ngăn áp lực lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư (18/11), được xem là thông tin quan trọng đối với triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Giới đầu tư sẽ theo dõi mức độ đồng thuận giữa các thành viên Fed, đặc biệt là quan điểm về cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Bà Bennett cho rằng, nếu biên bản cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ Fed hoặc những lo ngại về tăng trưởng được đặt ngang với áp lực lạm phát, thị trường có thể giảm bớt kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Khi đó, đồng USD có thể suy yếu, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi. Ngược lại, triển vọng lãi suất tiếp tục tăng sẽ là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng.

Mặc dù đang đối mặt với nhiều sức ép trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được một số tổ chức tài chính đánh giá tích cực. Theo Schroders, công ty quản lý tài sản đa quốc gia có trụ sở tại London, giá năng lượng duy trì ở mức cao đã hạn chế đà tăng của vàng trong năm nay, khiến kim loại quý chưa thể giữ vững ngưỡng 4.000 USD/oz sau những nhịp phục hồi gần đây.

Tuy nhiên, Schroders cho rằng giá vàng có thể sớm ổn định trở lại và ghi nhận một đợt tăng mạnh vào cuối năm khi áp lực từ giá năng lượng dần hạ nhiệt. Công ty này nhận định xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi những động lực mang tính cơ cấu.

Trong đó, hai yếu tố nổi bật là quá trình phi USD hóa, khi các quốc gia từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại và tài chính quốc tế trước những bất ổn địa chính trị; cùng nguy cơ mất giá tiền tệ xuất phát từ tình trạng nợ công gia tăng và những bất ổn về chính sách tài khóa của các chính phủ.