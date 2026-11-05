Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đồng USD suy yếu hỗ trợ đà tăng

Trước đó, giá vàng tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), hướng tới mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8, khi đồng USD lao dốc sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong tuần này để tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 3,4%, lên 4.059,95 USD/oz, trong khi giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên tăng 3,4%, lên 4.073 USD/oz. Giá vàng giao ngay đã lấy lại mốc 4.000 USD/oz sau khi giảm xuống 3.869,85 USD/oz vào ngày 30/10, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Đồng bạc xanh suy yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng giá vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Diễn biến này phản ánh quan điểm rằng Quốc hội Mỹ có khả năng rơi vào tình trạng bế tắc trong việc thông qua nhiều dự luật, điều có thể gây bất lợi nhất định cho nền kinh tế Mỹ và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghiêng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường vàng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 83%.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Báo cáo Việc làm Quốc gia ADP cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ tăng trong tháng 10. Thị trường hiện chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Daniel Ghali, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại tại Deutsche Bank, nhận định: “Nếu số liệu việc làm tích cực, điều đó có thể củng cố kỳ vọng hiện tại của thị trường về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm khó có thể làm gia tăng kỳ vọng về mức lãi suất cuối cùng của chu kỳ thắt chặt, bởi thị trường lao động hiện không phải là yếu tố chính chi phối triển vọng lạm phát”.

Mặc dù giá vàng đã lấy lại mốc 4.000 USD/oz, Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho rằng kim loại quý này vẫn đối mặt với những rủi ro đáng kể về mặt kỹ thuật sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Schneider nhận định vàng đang có dấu hiệu suy yếu trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, dù những yếu tố cơ bản từng hỗ trợ giá tăng lên mức kỷ lục vẫn phần lớn được duy trì. Đáng chú ý, giá vàng đã giảm mạnh trong tuần trước ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Theo bà, diễn biến này cho thấy các yếu tố cơ bản và xu hướng giá vàng đang có sự phân kỳ. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ đang thu hút trở lại dòng tiền trú ẩn, có thể làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý không sinh lãi.

Về triển vọng kỹ thuật, Schneider xác định 3.940 USD/oz là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng phá vỡ và duy trì dưới mức này, thị trường có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn, hướng tới 3.500 USD/oz, thậm chí có khả năng kiểm tra lại mốc 2.500 USD/oz.

Dù vậy, bà không loại trừ khả năng vàng tiếp tục phục hồi. Theo bà, việc giá vượt trở lại mốc 4.000 USD/oz có thể tạo cơ hội mua vào mang tính chiến thuật, song nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Đối với đầu tư dài hạn, bà cho rằng vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu giá giảm về vùng 3.000 USD/oz hoặc 2.500 USD/oz.