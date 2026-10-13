Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép giảm

Hôm qua, giá vàng giảm sau khi chạm mức cao nhất trong một tuần, chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.169,10 USD/oz, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/10 vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng tương lai tháng 12 chốt phiên giảm 0,6% xuống 4.190,60 USD/oz.

Chính phủ Mỹ và thị trường trái phiếu nước này đóng cửa trong ngày thứ Hai nhân dịp lễ Columbus.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến áp lực bán đối với vàng do đồng USD đang ở gần mức cao nhất trong một năm rưỡi”.

Bên cạnh đó, xung đột leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Giá dầu cũng tăng lên gần mức cao nhất hai tuần trong phiên đầu tuần, khi các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia làm lu mờ triển vọng nguồn cung dầu tiếp tục gia tăng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh hoạt động xuất khẩu dầu diesel mới của Nga và thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang hướng sự chú ý tới các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Fed. Các nhà đầu tư chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này để đánh giá triển vọng lãi suất.

Theo lịch công bố, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm.

Wyckoff nhận định các báo cáo sắp tới khó cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, qua đó có thể tạo thêm áp lực đối với thị trường kim loại quý. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này, đồng thời đánh giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 87,7%.

Môi trường lãi suất cao thường bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập định kỳ như các tài sản sinh lợi suất. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn tương đối của vàng có thể suy giảm.

Ở góc độ triển vọng, Bank of America (BofA) tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với vàng trong ngắn hạn, bất chấp dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn tương đối ổn định.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, các chuyên gia phân tích hàng hóa của BofA cho rằng giá vàng khó duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/oz trong ba tháng tới.

Ngân hàng này dự báo giá vàng bình quân trong quý IV/2026 ở mức 4.000 USD/oz, trước khi tăng lên mức bình quân 4.813 USD/oz trong năm 2027. Trong một báo cáo công bố đầu tháng, BofA cũng đưa ra kịch bản giá vàng có thể giảm xuống 3.750 USD/oz trong quý IV.

Một trong những yếu tố khiến BofA thận trọng là sự suy yếu của nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn. Theo ngân hàng này, dù nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ ETF ghi nhận diễn biến tích cực trong hai tháng qua, dòng vốn này chưa đủ để duy trì sức mạnh của toàn thị trường.

Đáng chú ý, khi giá vàng suy yếu, các nhà đầu tư ETF có thể quyết định thanh lý vị thế, khiến áp lực bán tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, hoạt động mua vàng của những chủ thể quan trọng, bao gồm các ngân hàng trung ương, Trung Quốc và Ấn Độ, nhìn chung đã chậm lại.

BofA cho rằng diễn biến này phần nào lý giải những khó khăn mà vàng phải đối mặt thời gian gần đây. Đặc biệt, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, vốn là trụ cột hỗ trợ quan trọng của thị trường vàng toàn cầu, có nguy cơ trở thành yếu tố bất lợi từ nay đến cuối năm nếu hoạt động bán vàng được nối lại trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Theo các chuyên gia của BofA, lượng vàng nắm giữ đã giảm phần nào, song điều này không quá bất ngờ bởi khoảng 90% mức gia tăng giá trị vàng dự trữ trước đó đến từ biến động giá, thay vì hoạt động mua vào thực tế.

Về điều kiện để giá vàng xác lập đáy và quay trở lại xu hướng tăng dài hạn, BofA nhấn mạnh vai trò của chính sách tiền tệ Mỹ. Theo ngân hàng này, vàng có thể tiếp tục chịu sức ép nếu Fed duy trì lập trường cứng rắn, lạm phát gia tăng và đồng USD mạnh lên.

Ngược lại, triển vọng phục hồi sẽ rõ ràng hơn khi những lo ngại về lạm phát và xung đột tại Iran lắng dịu, đồng USD ngừng tăng giá và Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bên cạnh khả năng Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn, BofA cho rằng những lo ngại về sự mất giá của đồng USD cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng. Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý rằng riêng việc phần bù kỳ hạn của trái phiếu tăng thường chưa đủ để hỗ trợ giá kim loại quý. Những thay đổi về chính sách tiền tệ hoặc sự trở lại của lo ngại về áp chế tài chính có thể tạo tác động đáng kể hơn.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.220,89 - 4.226,82 USD/oz được xác định là kháng cự gần nhất của giá vàng giao ngay. Nếu vượt và duy trì trên vùng này, giá có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.271,57 USD/oz và 4.311,17 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 4.175,03 USD/oz, áp lực bán có thể gia tăng, đưa giá về các vùng thấp hơn tại 4.154,99 USD/oz và 4.141,86 USD/oz.